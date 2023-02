Winterkapel van Onze-Lieve-Vrouw Bijstand kerk op ‘Congoken’ blijft behouden na petitie

Door het dalende aantal kerkgangers en het tekort aan priesters zijn vele kerken onderbenut. Dat is ook in Beveren het geval. Voor een aantal kerkgebouwen wordt daarom een nieuwe bestemming gezocht. Eén daarvan is de Onze-Lieve-Vrouw Bijstand kerk in de wijk Congoken. De gemeente gaat voor de kerk, de pastorij en het chirolokaal met de kerkfabriek een erfpachtovereenkomst afsluiten voor een termijn van 50 jaar. Vooraleer het kerkgebouw een nieuwe bestemming kan krijgen, moet de kerk wel eerst ontwijd worden, of volgens de officiële term ‘aan de eredienst onttrokken worden’. Dit gebeurt door het Bisdom Gent volgens een geijkte procedure.

Protest

Tegen die beslissing kwam echter protest van een aantal parochianen. Ze komen er al meer dan 30 jaar wekelijks samen om de rozenkrans te bidden. Een petitie werd in een mum van tijd 400 keer ondertekend. De initiatiefnemers vragen om de winterkapel te behouden omdat dit een belangrijk ankerpunt is voor de wijk. Senioren of mensen die niet zo goed ter been zijn, kunnen zich namelijk moeilijk verplaatsen naar een andere kerk.

Aparte ingang

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wil het verzoek inwilligen. Volgens hem kan de kapel in de zijbeuk met minimale ingrepen behouden blijven. Vandaag is er al een glazen wand als scheiding maar er kan ook een aparte ingang worden voorzien. Bovendien legt dit geen hypotheek onder een herbestemming van de rest van het kerkgebouw. “Uiteraard zullen we hier niet zomaar alle activiteiten toelaten”, benadrukt hij. “We zullen de kerk in de toekomst vooral openstellen voor socio-culturele activiteiten.”

