Winnaars marktactie krijgen gevulde boodschappentas mee naar huis

Zwijndrecht Graafmachi­ne moet langs bij 950 woningen: 3M dient eerste PFAS-sanerings­plan in

Chemiebedrijf 3M dient vandaag via bodemdeskundige ERM zijn saneringsplan in voor de PFAS-verontreiniging bij zijn site in Zwijndrecht. In een eerste fase moet de graafmachine bij 950 gezinnen op bezoek komen.

1 juli