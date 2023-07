Wielertoerist gewond bij aanrijding in Duikeldam

Kerncentra­le Doel legt reactor stil, oorzaak ‘nucleair incident’ wordt onderzocht

Tijdens een test in de kerncentrale in Doel is reactoreenheid Doel 1 automatisch stilgevallen. De oorzaak ligt niet in het nucleaire deel, maar in het elektriciteitsnet. Bevolking of omgeving lopen geen gevaar, benadrukt een woordvoerder.