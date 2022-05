Werkstraf voor twintiger die vriendin beschiet met airsoftwapen

voetbal derde nationale A Svelta Melsele opnieuw dicht bij degradatie na vermijdba­re nederlaag: “We hebben gestreden met ons hart. Met alles wat we hadden”

Eerste provinciale is alwéér zó dichtbij. Svelta Melsele verloor SK Lochristi en valt opnieuw onder de streep. Komend weekend moet het winnen op Hamme en hopen op puntenverlies van Eppegem of de degradatie is een feit. “Zolang het niet volledig over is, zullen we blijven strijden”, bleef coach Mathias Smet evenwel strijdvaardig.

25 april