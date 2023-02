WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend in Beveren

Beveren Villa Belvedere heropent deuren na verhuis: “Volgeboekt na één mailtje naar onze klanten”

Het Italiaans restaurant Villa Belvedere kan tevreden terugblikken op een succesvol openingsweekend. De zaak moest in december de deuren sluiten aan de Gentseweg, maar vond in de vroegere feestzaal Olympia een nieuw onderkomen. “Het was even wennen na 20 jaar”, geeft zaakvoerder Stefano Ruggeri (47) toe. “Maar door zelf te verbouwen, voelt het intussen reeds als thuis aan.”

30 januari