WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Beveren

Volleybal Liga A Asterix Avo met libero Britt Rampelberg plaatst zich als eerste team voor de bekerfina­le in februari: “We willen nog meer doelstel­lin­gen bereiken”

Na twee gewonnen sets was Asterix Avo in Leuven zeker van een plaats in de bekerfinale op 26 februari. Het werd uiteindelijk een 0-3-overwinning voor het team van coach Vansnick. Dit wordt de 24ste bekerfinale voor Asterix Avo. De eerste doelstelling is bereikt. Voor de andere halve finale tussen VDK Gent en Hermes Oostende is men nog volop aan het onderhandelen om een geschikte datum te vinden.

9 december