WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Beveren

Kruibeke Turkse vrouwen bakken meer dan duizend pizza’s voor slachtof­fers van aardbeving: “We vragen niet zomaar geld, we geven ook iets lekkers in de plaats”

Enkele jonge Turkse vrouwen hebben het initiatief genomen om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Samen met een twintigtal mama’s zullen ze zondag meer dan duizend Turkse pizza’s bakken. “Deze ramp heeft veel leed veroorzaakt, maar tegelijk is er een bijzonder gevoel van verbondenheid. Deze actie is voor ons daarom geen eindpunt, maar slechts een begin.”