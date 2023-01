WEERBERICHT. Regen en bewolking in Beveren vanochtend

Kruibeke Nieuwe tarieven vastgelegd voor huur kasteel Wissekerke, ’t Stadhuys en OC Brouwerij

Er is een nieuw huurreglement opgesteld voor het kasteel Wissekerke in Bazel, ’t Stadhuys in Rupelmonde en OC Brouwerij. De tarieven worden in bepaalde gevallen ook een pak goedkoper.

11 januari