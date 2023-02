WEERBERICHT. Kans op lichte regen en bewolking in Beveren vanochtend

Meer leerlingen bij Kunstacade­mie, maar opvallende daling in Kruibeeks filiaal

De Kunstacademie Beveren lijkt zich te herstellen van de dip in het aantal leerlingen die er was na corona. Dit schooljaar zijn er 1.915 leerlingen en dat is een mooie stijging tegenover vorig jaar. Enkel de afdeling in Kruibeke kent een vrij spectaculaire daling.