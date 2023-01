WEERBERICHT: Kans op bewolkt weer in Beveren vanochtend

voetbal eerste provinciale Centrale verdediger én jarenlange supporter Niels De Pauw beleeft hoogdagen met ‘zijn’ KSK Beveren: “De beleving bij spelers en supporters is geweldig”

En plots staat een promovendus mee aan kop. KSK Beveren speelt pas in eerste provinciale, maar is na zeventien speeldagen coleider. Hoogdagen voor verdediger Niels De Pauw - al jarenlang supporter. “Dat we onze kwaliteiten én gebreken kunnen inschatten, is de sleutel tot ons succes.”

