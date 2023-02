WEERBERICHT. Kans op bewolking vanochtend in Beveren

Een crosske meepakken of de zotskap opzetten? Dit zijn onze vijf weekend­tips voor regio Waaslaand en Dendermon­de

Het veldritseizoen nadert zijn eind maar in Sint-Niklaas kan men in het provinciaal domein De Ster zaterdag nog een cross meepakken. Het carnavalsseizoen daarentegen moet nog beginnen. Keuze is er genoeg met maar liefst vijf stoeten dit weekend in onze regio. Haal de agenda maar boven om onze vijf weekendtips in te plannen.