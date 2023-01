WEERBERICHT: Kans op bewolking vanochtend in Beveren

Melsele Woonpro­ject Sabot klaar tegen Pasen, nadien volgt heraanleg Hazaarddam

De werken aan het woonproject Sabot in Melsele zitten goed op schema. “Er was enige vertraging maar dat is intussen ingehaald door de aannemer”, zegt schepen van Sociale Zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V). “De streefdatum voor de oplevering is nog altijd Pasen.”

26 januari