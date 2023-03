WEERBERICHT. In Beveren zwaarbewolkte ochtend en lichte regen

Huisves­tings­maat­schap­pij reageert op kritiek lange doorloop­tijd: “We volgen enkel de wettelijke procedure”

Volgens de huisvestingsmaatschappij Woonpunt Schelde–Rupel is een doorlooptijd van een half jaar tussen twee huurders van een sociale woning gebruikelijk maar is dit een gevolg van de wettelijke procedure die gevolgd moet worden. Voorzitter Cindy Dobbeleire reageert hiermee op de kritiek van N-VA op enkele leegstaande panden in Houtmere.