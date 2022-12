WEERBERICHT. In Beveren kans op bewolking vanochtend

Vrasene Betonnen vlakte wordt groene speelruim­te: helft van speel­plaats De Oogappel onthard

Er zijn nog altijd heel wat basisscholen waar de speelplaats bestaat uit één grote vlakte in beton, klinkers of asfalt. De gemeente Beveren zal daar verandering in brengen en wil elk jaar een speelplaats ontharden. Dit jaar kwam de basisschool De Oogappel in Vrasene aan de beurt. De leerlingen mochten de groene speelruimte meteen uittesten.

21 december