WEERBERICHT: In Beveren heldere ochtend

Kieldrecht Rooien van bomen op dijk zorgt voor beroering: “Kap is nodig voor aanleg van breed wandel- en fietspad”

De kap van de komen op de dijk van het Vingerlingpad in Kieldrecht zorgt voor beroering in het dorp. Schepen van groen Filip Kegels (N-VA) begrijpt dat de aanblik mistroostig oogt. “Maar de dijk zal in de toekomst terug groen kleuren”, belooft hij. “Na de aanleg van een nieuw wandel- en fietspad worden twee nieuwe rijen populieren aangeplant.”

20 januari