WEERBERICHT. Helder weer in Beveren vanochtend

Volleybal Cup Finals Kris Vansnick (Asterix Avo): “De bekerfina­le bij de vrouwen is een echte topaffiche”

Asterix Avo is zondag aan zijn 24ste bekerfinale toe. De club uit Kieldrecht - later Beveren - kan in het Sportpaleis van Antwerpen voor de 17de keer de Belgian Cup winnen. De tegenstander is VDK Gent. Het is geen toeval dat de huidige nummers één en twee van het vrouwenvolleybal de finale spelen. Dat maakt de uitdaging nog spannender.