WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Beveren

Wat te doen in het Waasland en Dendermon­de dit weekend: van signeerses­sie Pommelien Thijs in Sint-Niklaas tot blotevoe­ten­wan­de­ling in Beveren

De zon is opnieuw van de partij dit weekend. Het mooie weer is een prima metgezel om tal van activiteiten te ontdekken in de regio Waasland en Dendermonde. Je kan koopjes jagen, een handtekening scoren van Pommelien Thijs of de nieuwe locatie ontdekken van Denderpop. Onze tips voor het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 juni op een rij.