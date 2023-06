WEER. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Beveren

Tot 900 huuracties per dag voor deelfiet­sen Donkey Republic

De cijfers van Donkey Republic zitten in de lift. Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, ging vorig jaar in zee met dit deelsysteem voor elektrische deelfietsen. De fietsen zijn van het Deense Donkey Republic zijn sinds december 2022 terug te vinden in een deel van de Wase Vervoerregio. Intussen zit men al aan 50.000 geregistreerde huurders.