WEER. Stralend zonnig weer in Beveren vandaag

Grote Baan na 2,5 jaar werken feestelijk heropend: “Veiliger, groener en mooier maar nu eerst nog het stof van voor onze deur opvegen”

Met de fanfare op kop is vrijdag de vernieuwde Grote Baan (N70) in Melsele feestelijk ingewandeld. De werken namen maar liefst 2,5 jaar in beslag. De complete metamorfose is nu een feit. Bewoners halen opgelucht adem en vegen het stof van voor de deur. Daarbij kregen ze op ludieke wijze ook wat hulp.