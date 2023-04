WEER. Overwegend bewolkt weer in Beveren vanochtend

Markant brengt weten­schaps­café over dierenwel­zijn

Op dinsdag 18 april brengt Markant Kruibeke in Feestzaal Helianthus in de Luirikstraat in Bazel de wetenschap over dierenwelzijn in een gezellig gesprek met Mariella Debille uit Rupelmonde, de bezieler van ‘Van Staartjes!’.