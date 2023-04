WEER. Kans op lichte regen en bewolking in Beveren vanochtend

Café De Bijl viert tienjarig bestaan met stamgasten: “We zijn één grote familie, twee keer per jaar gaan we zelfs samen op reis”

Café De Bijl in Beveren verwacht dit weekend meer dan tweehonderd trouwe stamgasten om samen het tienjarig bestaan te vieren. Uitbaters Chrisanta De Schepper (52) en Philip Fontyn (58) wilden van bij de start de authenticiteit van de bruine kroeg bewaren. “En dan gaat het niet alleen om het interieur, maar in de eerste plaats om het samenhorigheidsgevoel”, legt het koppel de succesformule uit. We gingen eens langs in het café waar Jean-Marie Pfaff in zijn jeugdjaren zijn pa vanachter de toog moest halen.