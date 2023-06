WEER. Kans op helder weer in Beveren vanochtend

739 bestuur­ders geflitst tijdens maand mei

Van 1 tot 31 mei controleerde de politie van de zone Waasland-Noord 9.758 voertuigen op hun snelheid. 739 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 132 km/u in de Nieuw-Arenbergstraat in Beveren. De toegelaten maximumsnelheid is er 70 kilometer per uur.