WEER. In Beveren redelijk helder weer vanochtend

“Ze omschreef het eiland nog als een paradijs”: rugzaktoe­ris­te Romy (26) laat leven in Australië na fatale crash met scooter

Ze beleefde er onvergetelijke avonturen, maar door een fatale val met haar scooter verloor ze in Australië ook het leven. De 26-jarige rugzaktoeriste Romy Styleman (26) uit Kieldrecht bij Beveren is niet meer. “Het eiland waar ze vertoefde, omschreef ze zelf als het aards paradijs. Het is een beetje een troostende gedachte ondanks ons immens verdriet”, getuigt haar vader.