WEER. In Beveren overwegend bewolkt weer vanochtend

Gevangenis Poort van Beveren krijgt goed rapport: “Maar wel klachten over naaktfouil­le en ... luiers”

De gevangenis van Beveren heeft van de toezichthoudende commissie een goed rapport gekregen maar er zijn ook verbeterpunten vastgesteld. Er zijn veel klachten over de naaktfouille die als onterend wordt aangevoeld. Een delegatie merkte in een kast ook een stapel luiers op die gebruikt worden als gevangenen in een isoleercel vastgebonden moeten worden. “Praktijken die vernederend en dus onaanvaardbaar zijn”, oordeelt de commissie. Een inkijk achter de schermen van een gevangenis die relatief goed lijkt te draaien.