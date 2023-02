Waterbus ontruimd na brandje aan motor

De brand werd iets voor 12 uur opgemerkt aan de bakboordmotor. “Er kwamen vlammen uit de motor en er was een zware rookontwikkeling”, zegt Peter Van Camp, woordvoerder van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). “Het vuur was snel geblust omdat de automatische sprinklerinstallatie in werking is getreden. Het schip heeft bovendien twee motoren en kon daarom op eigen kracht de eerstvolgende steiger bereiken. Dat was die aan Fort Liefkenshoek in Kallo. Aan boord waren er slechts twee passagiers met bestemming Lillo.”