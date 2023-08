Wat te doen in het Waasland en Denderstreek dit weekend? Van koeien op de catwalk tot oldtimers op een weiland

Vertraging dreigt voor havenuit­brei­ding door PFAS in grondwater: “Impact voor omwonenden blijft beperkt”

De plannen voor de havenuitbreiding dreigen in de war worden gestuurd nadat er een PFAS-vervuiling is vastgesteld in het grondwater. Oppositiepartij Beveren 2020 peilde in de gemeenteraad naar de omvang van de vervuiling. Daarvoor is het echter wachten op een beschrijvend bodemonderzoek.