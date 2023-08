Wat te doen in het Waasland en Dendermonde dit weekend? Van koeien op de catwalk tot oldtimers op een weiland

Ze hebben dood David Polfliet (42) op hun geweten, maar jongeren­ben­de maakte drie dagen eerder ook al een slachtof­fer via datingapp Grindr

L.N. en broers K.B. en W.B. kregen woensdag hun straf te horen in de correctionele rechtbank van Dendermonde voor bendevorming, wederrechtelijke aanhouding en het afpersen en bedreigen van een man die ze via datingapp Grindr hadden opgezocht. Ze wilden de man ontmaskeren als pedofiel en hem schrik aanjagen. Drie dagen later deden ze hetzelfde met David Polfliet, die het bekocht met zijn leven. Voor deze feiten zullen ze later nog terechtstaan. “Jullie hebben geen enkel normbesef over wat jullie daar gedaan hebben", aldus de rechter.