Wase Wespenverdelging kan oproepen amper bijhouden: “Dubbel zoveel wespennesten door uitzonderlijk warm voorjaar”

Warm voorjaar

Het jonge bedrijf kreeg vorig jaar al heel wat opdrachten maar dit jaar zijn er dubbel zoveel. “We hebben intussen al twee extra mensen moeten inzetten”, vertelt Michiel. “De reden voor de wespenplaag is het uitzonderlijk droge en warme voorjaar. In die periode legt de koningin haar eitjes. Normaal zorgen koude en regen ervoor dat veel nesten afsterven maar zijn er extreem veel wespen die het overleefd hebben. Het is bij ons dan ook alle hens aan dek. Reeds in april kregen we de eerste meldingen. De piek is normaal rond augustus maar dit jaar zal het vroeger zijn. In Stekene hebben we onlangs nog een nest weggehaald van een halve meter breed.”

Onderscheid maken

Wespen zorgen vaak overlast maar kunnen ook nuttig zijn. Nick en Michiel maken altijd eerst een inschatting. “Wespen verdelgen veel vliegen en muggen. Op een grote boerderij laat je een nest dan ook beter ongemoeid. Als mensen ons bellen is het echter meestal omdat een nest zich in de spouwmuur of onder de dakpannen bevindt en de insecten in huis zitten.” Bijennesten worden nooit verdelgd maar opgehaald door een imker. Ook de Europese hoornaar laten Nick en Michiel zoveel mogelijk betijen. “Dit is namelijk de grootste vijand van de Aziatische hoornaar die in onze contreien aan een opmars bezig is. Mensen schrikken wel eens bij een confrontatie met deze wespen omdat ze dubbel zo groot zijn maar de Europese hoornaar is eigenlijk vrij onschuldig en veel minder agressief dan zijn Aziatisch neefje. We merken op onze wespenrondes dat mensen vaak het verschil niet kennen tussen de verschillende soorten bijen en wespen. Het juiste advies is dan ook een belangrijk onderdeel van onze job.”