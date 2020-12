Wase Dierenbescherming redt kat uit klem: “Slachtoffer van stropers of dierenbeul”

Het was de politiezone Waasland-Noord die de kat binnenbracht nadat ze in een klem was aangetroffen langs een weiland in Vrasene. “We hebben meteen een dierenarts gevraagd om het arme dier te verdoven zodat we de klem konden weghalen”, zegt Vermeulen. “De verwondingen aan haar pootje blijken gelukkig mee te vallen. Ze zal nu enkele weken in ons asiel blijven om op krachten te komen. Intussen wachten we af of iemand een kat als vermist komt opgeven. Zo niet, zal ze later ter adoptie worden aangeboden.”