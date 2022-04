Walrus stelt nieuw album voor in De Casino: “Eindelijk staan we nog eens voor een staand publiek, de eerste keer sinds corona”

Beveren/Sint-NiklaasWalrus, de Nederlandstalige band van Geert Noppe, stelt volgende week zijn derde plaat voor in De Casino in Sint-Niklaas. Een bijzonder moment want het album werd gemaakt in volle coronaperiode en muzikanten kwamen apart naar de studio voor opname. “Het is de allereerste keer sinds twee jaar dat we full power en zonder beperkingen terug voor een staand publiek spelen. Ook voor ons zal het wennen zijn.”

Het is voor veel bands en muzikanten een moeilijke periode geweest. Geert Noppe vormt daarop geen uitzondering. “De voorbije twee jaar waren emotioneel en financieel erg zwaar”, geeft hij toe. “Plots waren er geen optredens meer en zat ik thuis. Ik heb dan maar besloten om de tijd te nemen om aan introspectie en zelfreflectie te doen tijdens lange wandelingen en dat te gebruiken om nummers te schrijven. In maart 2020 ben ik begonnen en precies een jaar later zijn we begonnen aan de opnames. Ik heb enkele songs laten horen aan Alex Callier en hij was meteen bereid om het album te producen.”

Derde album

Geert is vooral bekend als toetsenist van Yevgueni maar heeft intussen ook een vaste plek veroverd bij Hooverphonic. Bij Walrus kan hij echter zijn eigen creatief ei volledig kwijt. In de band zitten nog twee Beverenaars: Maarten Van Mieghem (Yevgueni) en Pieter Peirsman (Hooverphonic). Verder is er ook nog Hooverphonic-drummer Arnout Hellofs en saxofonist Alban Sarens. Met ‘Tussen Mijn Oren’ ligt er nu een derde album.

Volledig scherm © Walrus

Op de cover van de CD is Geert te zien met vreemde apparatuur op het hoofd. “Een ideetje van de fotograaf”, lacht hij. “Het nummer ‘Tussen Mijn Oren’ gaat over een ingebeelde ziekte. Het was namelijk dat verdict dat ik te horen kreeg toen ik ’s nachts happend naar adem wakker werd. Nadien bleek dat ik eigenlijk al twintig jaar aan slaapapneu lijd. Al die draden op mijn hoofd moest ik dragen tijdens een verblijf in de slaapkliniek.”

Quote Door corona is het een vreemd proces geweest. Vlak voor de voorstel­ling van de CD moest ik de trompet­tist en de drummer zelfs eerst nog aan elkaar voorstel­len Geert Noppe, Frontman Walrus

“De opnames waren heel atypisch”, blikt Geert terug. “De muzikanten zijn een voor een naar de studio gekomen. Daar waren ook verschillende gastmuzikanten bij. We stonden pas een eerste keer samen op het podium bij de CD-voorstelling in OC ’t Waaigat eind oktober vorig jaar. Ik moest de trompettist en de drummer daar zelfs eerst nog aan elkaar voorstellen”, lacht Geert. “Het is bij dat ene optreden, voor een zittend publiek met mondmasker, gebleven. Daarna hebben we niet meer samengespeeld. Het zijn natuurlijk allemaal ervaren rotten. Het publiek heeft er toen alleszins niks van gemerkt. De drang om terug op een podium te staan was zo groot dat het eigenlijk vanzelf ging. Jammer genoeg kwam vlak daarna een nieuwe coronagolf en viel alles weer stil.”

Thuismatch

Het vorige album werd voor het eerst in de Ancienne Belgique live gebracht. “Dit keer hebben we bewust voor De Casino in Sint-Niklaas gekozen. We mogen er best wat meer trots op zijn dat er zo’n mooie concertzaal is in deze regio. Bovendien willen we meer dan ooit voor een thuispubliek kunnen optreden. We zijn ongelooflijk content dat we eindelijk voor een staand publiek kunnen spelen, zonder beperkingen terug de magie beleven. De interactie is toch helemaal anders. Ik ben vooral blij dat ik terug gezichten zie in de zaal in plaats van mondmaskers. Als muzikant probeer je emoties op te wekken en die wil je dan ook zien bij de mensen in de zaal.”

Meer info en tickets voor het concert op 19 april via facebook of https://decasino.be/concert/walrus

De cd is te bestellen via info@walrusonline.be

Volledig scherm © Walrus

Volledig scherm © Walrus