Waasland krijgt snellere dringende geneeskundige hulp: “Want huidige MUG is overbelast en aanrijtijden zijn te lang”

Het Waasland is al jaren vragende partij voor een extra MUG-ziekenwagen maar dat valt bij de hogere overheid in dovemansoren. Daarom slaan de Hulpverleningszone Waasland, Vitaz, Interwaas en Siwha (hulpverlening in de haven) de handen in elkaar. Ze investeren samen 1,3 miljoen euro in drie nieuwe paramedische interventieteams (PIT’s). Dit is eigenlijk een lightversie van de meer bekende MUG. Die laatste heeft een dokter en een gespecialiseerde verpleegkundige aan boord en komt ter plaatse bij zeer ernstige incidenten, vaak met levensgevaar. Een gewone ziekenwagen telt twee opgeleide ambulanciers die incidenten mogen behandelen met lichte ernst. De PIT zit hier tussenin. Die heeft naast een ambulancier namelijk ook een gespecialiseerde spoedverpleegkundige aan boord. Die mag matige tot ernstige incidenten behandelen en ook medicatie toedienen.

Volledig scherm Donderdag werd de handtekening gezet onder de samenwerking tussen de verschillende partners Hulpverleningszone Waasland, Vitaz, Interwaas en Siwha. © Kristof Pieters

2.500 interventies

De spoedverpleegkundigen die meedraaien in het systeem vallen onder het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas waar de huidige MUG ook zijn standplaats heeft. “De PIT-verpleegkundigen zijn hoog opgeleid en kunnen tijdens een interventie via de radio ook altijd beroep doen op een spoedarts”, zegt Dr. Philip Nieberding, medisch directeur Vitaz. “Met de komst van deze paramedische interventieteams gaan we veel sneller dringende geneeskundige hulp kunnen bieden. Onze MUG moet nu jaarlijks 2.500 keer uitrukken. In 600 tot 700 gevallen is dat niet mogelijk door een andere interventie en moeten we bijstand vragen van een MUG uit Antwerpen of Dendermonde. De nieuwe PIT’s gaan een zelfde aantal interventies in de toekomst kunnen overnemen.”

Volledig scherm Een PIT-ziekenwagen bevat meer apparatuur aan boord voor het behandelen van ernstigere incidenten. © AZ Jan Palfijn Gent

Geografische spreiding

Door een geografische spreiding van de PIT’s zullen ook de aanrijtijden aanzienlijk korter worden. Lokeren had al een PIT met standplaats in het ziekenhuis. Voor de drie nieuwe interventieteams moeten er wel een aantal verschuivingen gebeuren in het huidige ambulancelandschap. De tweede ziekenwagen die in de brandweerkazerne Sint-Niklaas staat wordt een PIT en verhuist naar de spoedafdeling van Vitaz Sint-Niklaas. De ziekenwagen in kazerne Beveren wordt ook een PIT. De ziekenwagen in Sint-Gillis-Waas verhuist van maandag tot vrijdag overdag naar Stekene, omdat het grondgebied daar onvoldoende beschermd werd. Op dat moment beschermen vier ambulances en PIT’s Sint-Gillis-Waas. Daarnaast komt er een extra PIT in de haven met de hulppost van Siwha in de Nicolaasstraat in Kallo als uitvalsbasis.

“Hiermee dekken we in de meest optimale omstandigheden bijna het volledig grondgebied op vlak van dringende geneeskundige hulp binnen de vijftien minuten”, zegt zonecommandant Thierry Van Goethem tevreden. “Een scenario dat we alleen maar konden bereiken dankzij strategische keuzes op vlak van plaatsing en verschuiving van middelen maar ook dankzij de bijdrage van verschillende partners.”

Start begin 2023

Ook Marc Van de Vijver, voorzitter van de Hulpverleningszone Waasland, is tevreden dat de handen in elkaar zijn geslagen om het financieel plaatje rond te krijgen. “Dit ideale scenario kunnen we alleen waarmaken doordat iedereen een duit in het zakje doet. Het streefdoel voor de opstart van de PIT’s is 1 januari 2023 maar aangezien er nog materiaal moet worden aangekocht en personeel opgeleid lijkt het voorjaar realistischer. In ieder geval komt er vanaf volgend jaar een gelijkwaardige dringende medische hulp voor alle burgers in het Waasland.”