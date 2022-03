“Waarom wachten op de zomer?” Thirsty Toucan opent allereerste lentebar in tuincentrum

Verrebroek Vrachtwa­gen gegrepen door goederen­trein aan spoorover­gang in Schoorha­ven­weg

Op de Schoorhavenweg in Verrebroek is dinsdagmiddag een vrachtwagen aangereden door een goederentrein. De schade aan de trein en vrachtwagen bleef gelukkig beperkt. Er is wel heel wat hinder voor het verkeer in dit deel van de Waaslandhaven.

15 maart