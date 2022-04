Waar gaan de PFOS-eieren naartoe? “We maken ons geen illusies, veel mensen eten ze nog altijd op”

Zwijndrecht/BeverenWie in een straal van 5 km rond de fabriek van 3M woont, krijgt het advies om geen eieren meer te eten van eigen kippen. Maar in hoeverre leven mensen dat advies nu eigenlijk na? We gingen eens langs bij het inzamelpunt voor vervuilde eieren bij Ibogem en klopten aan bij het gemeentebestuur.

Het waren wetenschappers van de Universiteit Antwerpen die in juni vorig jaar aan de alarmbel trokken en het advies gaven om de eieren uit de omgeving van de 3M-fabriek maar beter niet meer te consumeren. Vandaag zitten mensen nog altijd met heel wat vragen. Op vraag van de gemeente Zwijndrecht werd donderdagavond een online infomoment georganiseerd over de moestuinen en kippenrennen in het verontreinigd gebied. De gemeente zal de webinar eerstdaags publiceren om een antwoord te geven op de meest pertinente vragen.

109 moestuinen onderzocht

Volgens burgemeester André Van de Vyver (Groen) wordt het advies rond eieren vrij goed opgevolgd. “Het is natuurlijk gissen, want het is en blijft een aanbeveling. Ik stel wel vast dat heel wat mensen intussen hun kippen hebben weggedaan of de eieren in de vuilnisbak kieperen. Wetenschappers hebben dan ook duidelijk vastgesteld dat het aandeel van PFAS in eieren veel groter is dan in zelfgekweekte groenten. Bij groenten is er dan ook nog eens verschil tussen bladgroenten als sla of spinazie en wortels of aardappelen. Omdat er zoveel vragen zijn hebben we als gemeente zelf in februari nog eens 109 moestuinen laten onderzoeken. De resultaten bevestigen de tendens van een duidelijke problematiek nabij 3M naar meer achtergrondwaarden in Burcht.”

Inzamelpunt bij Ibogem

Over de eieren bestaat alvast geen twijfel. Die kan men beter niet consumeren in een straal van 5 km rond 3M. In een straal van 10 km is het advies om maximaal één ei per week te consumeren als ze van eigen kippen zijn. Sinds november vorig jaar is er een inzamelpunt ingericht in de gratis zone van het recyclagepark in Melsele. Volgens de parkwachters wordt er toch wekelijks een vat van 100 liter gevuld en afgevoerd. “Het is niet altijd vol maar we moeten het regelmatig wel leegmaken omdat het anders begint te stinken”, zegt parkwachter Steve. “De meeste mensen wachten immers tot ze een voorraadje hebben om langs te komen. Vorige week nog stopte hier een man met twee fietszakken vol eieren.”

Verbranding aan hoge temperatuur

Wat gebeurt er daarna eigenlijk met die vervuilde kippeneieren? “Ze worden apart afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie en daar op een temperatuur van 1.400 graden verbrand”, legt Ibogem-voorzitter Jens De Wael uit. “Burgers mogen de eieren echter ook bij het restafval gooien. Dan worden ze via het gewone circuit aan 800 graden verbrand met het gewone restafval. In principe is dat voldoende voor de hoeveelheid PFAS die in de eieren zit.” Volgens De Wael is hetgeen er ingezameld wordt bij het recyclagepark maar een fractie van de duizenden eieren die dagelijks nog worden geproduceerd in de regio rond 3M. “We moeten ons dan ook geen illusies maken, nog heel veel mensen eten ze gewoon op.”

Verontreinigd tuinafval wordt compost In september 2021 voerde de OVAM in nauwe samenwerking met afvalintercommunale Ibogem een verkennend onderzoek uit naar de aanwezigheid van PFAS in het gft- en groenafval van de inwoners van de gemeente Zwijndrecht. Per geselecteerde straat werden 30 gft-containers per inzamelronde opgehaald. Dat gebeurde twee keer. inzamelrondes uitgevoerd. Voor groenafval werden 4 containers in geselecteerde straten geplaatst, waarin de inwoners tijdelijk hun groenafval konden inzamelen. Het onderzoek toonde aan dat er hogere concentraties waren in verschillende stalen. Er kon echter geen duidelijke trend vastgesteld worden. Tot op vandaag is er nog geen uitsluitsel en konden er nog geen duidelijke conclusies worden getrokken. Uit voorzorg mag men in een straal van 10 km rond 3M voorlopig wel niet meer thuiscomposteren en moet het snoei- en tuinafval worden afgevoerd naar het recyclagepark van Ibogem. “We zien echter geen stijging van het aangeboden groenafval en gft”, zegt voorzitter Jens De Wael. “Evenmin bij de ophaling aan huis. Maar we moeten hier toch wel een kanttekening bij maken. Het ingezamelde tuinafval wordt in ons recyclagepark namelijk niet apart gesorteerd en gaat dus gewoon met de rest mee naar de composteringsinstallatie. Het wordt er weliswaar vermengd met niet-verontreinigd tuinafval maar het blijft toch een iewat vreemd hiaat in deze aanbeveling van de Vlaamse overheid.”