Vzw Tarara krijgt cheque van 4.000 euro dankzij ‘Feest van de burgemeester’

Kallo “Hij remde pas 0,2 seconden voor de crash”: dertig maanden cel voor Bulgaarse trucker na horror­crash die twee jonge vaders het leven kostte:

De Bulgaarse trucker die twee jaar geleden twee jonge vaders doodreed tijdens een horrorcrash in de Beverentunnel in Kallo is maandag door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot 30 maanden cel. Hij kreeg ook een rijverbod van vijf jaar en een boete opgelegd.

28 november