VZW Raakzaam brengt weer bewoning in voormalig klooster: “Heilige Vincentius helpt ons de weg in het gebouw te vinden”

Beveren/sint-niklaasEr is opnieuw leven in het voormalig klooster in de Cretenborchlaan in Beveren. Een 55-tal bewoners met een verstandelijke beperking zullen er onder de vleugels van de vzw Raakzaam een tweetal jaar onderdak krijgen. Intussen gaat hun vertrouwd gebouw aan Patershoek onder de sloophamer voor een nieuwbouw.

De verhuisdozen zijn nog niet allemaal uitgepakt maar de bewoners verblijven intussen wel allemaal in hun nieuwe kamer. De vzw Raakzaam sloot met de vzw Samen Ouder, eigenaar van het klooster, een samenwerkingsovereenkomst af voor de komende twee jaar. “Het is voor ons een geknipte oplossing”, vertellen directeur Bert Storme en PR-verantwoordelijke Pieter De Bock. “We moesten onze cliënten immers tijdelijk wel een kwaliteitsvolle huisvesting kunnen bieden.”

Bouwplannen

Raakzaam heeft immers grote plannen voor haar eigen locatie aan Patershoek in Belsele. “De oude woningen gaan er tegen de vlakte en er komt een nieuwe duurzame nieuwbouw”, klinkt het. “Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de omgevingsaanvraag en ook het sloopdossier is bijna rond. Eind 2022 zal de volledige site worden afgebroken en tegen 2025 hopen we terug te verhuizen.”

Kloostergang

“Als onze cliënten en medewerkers dat nog gaan willen”, vult Pieter met een knipoog aan. “Hoewel we nog onze draai wat moeten vinden, is iedereen heel lovend over onze tijdelijke stek. Het voormalig klooster is weliswaar ontwijd maar de structuur is nog goed herkenbaar. Het gebouw is namelijk volledig opgetrokken rond een centrale binnenkoer. Volledig rondom is de centrale kloostergang. Ons oriënteren doen we aan de hand van de heilige Vincentius a Paulo. Zijn rug is namelijk naar de hoofdingang gericht. Anders zouden we soms de weg al eens kwijt geraken”, lacht Pieter.

Bezoek van laatste zusters

Het klooster stond de voorbije jaren leeg. De nog 5 overlevende zusters die jaren in het klooster hebben gewoond, verblijven nu in het aanpalende woonzorgcentrum Grootenbosch. “Ze kwamen intussen wel al eens een kijkje nemen en zijn blij dat er weer leven in het gebouw is. Ook de buurt heeft ons met open armen ontvangen.”

Voor de bewoners zal de nieuwe omgeving natuurlijk even wennen worden. “Ook al is de huisvesting tijdelijk, we gaan ons zoveel mogelijk proberen integreren”, klinkt het. “Zo zullen ze ons regelmatig wel eens zien op de wekelijkse dinsdagmarkt of tijdens wandelingen in de buurt. De hele verhuisoperatie heeft niet voor niks de werknaam ‘Tevreden naar Beveren’ gekregen.”

Volledig scherm verhuis naar klooster © Kristof Pieters

Volledig scherm verhuis naar klooster © Kristof Pieters

Volledig scherm verhuis naar klooster © Kristof Pieters

Volledig scherm verhuis naar klooster © Kristof Pieters

Volledig scherm verhuis naar klooster © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.