Vzw Prospersite start crowdfunding om maalderij te verwarmen: “Ook in wintermaanden veel interesse van bezoekers”

ProsperpolderTegen de start van de winter 20.000 euro verzamelen. Dat is de droom van de vzw Prospersite. De vereniging baat de historische maalderij in Prosperpolder uit als onthaalpoort voor het Grenspark Groot-Saeftinghe en wil er nu een warmtepomp installeren. “Zo kunnen we ook in de koudere maanden van het jaar de deuren openhouden”, zeggen voorzitter Peter Deckers en bestuurslid Laura Staut.

De vzw werd in de zomer van 2015 opgericht door een twintigtal vrijwilligers met als doel de Prosperhoeve zijn historische grandeur terug te geven. De Prosperhoeve is één van de vier grote herenboerderijen die de hertog van Arenberg liet bouwen om op grootschalige manier aan landbouw te doen in de polders in deze streek. De herenhoeve langs de Belgische Dreef in het gehucht Prosperpolder dateert van 1892. In 1917 werd de schuur omgebouwd tot een maalderij en die is integraal bewaard gebleven. Met subsidies en vooral dankzij de inzet van vrijwilligers werden zowel de hoeve als de maalderij volledig gerestaureerd.

Onthaalpoort

De maalderij doet nu dienst als uitvalsbasis voor een bezoek aan het Grenspark Groot-Saeftinghe maar ook verenigingen of particulieren kunnen het gebouw huren. “De interesse is bijzonder groot”, zeggen voorzitter Peter Deckers en bestuurslid Laura Staut. “Tot eind dit jaar zijn er reeds 38 reservaties. Dat gaat van schoolbezoeken en verenigingen tot teambuildingsevenementen van bedrijven en familiefeesten. We hebben hier plaats voor een honderdtal mensen.” Het enige struikelblok is het gebrek aan verwarming. “Tijdens de herfst, winter en lentemaanden kan het hier vrij fris zijn en dat zet een serieuze rem op het gebruik.”

Volledig scherm De Prospersite is ook een onthaalpoort voor een bezoek aan het nabijgelegen Grenspark Groot-Saeftinghe. © Kristof Pieters

Crowdfunding

Gezien de grootte van het gebouw en de erfgoedelementen, is het plaatsen van verwarming geen evidentie. “We kiezen om op een duurzame, energievriendelijke manier te verwarmen met een warmtepomp en een combinatie van vloerverwarming en verwarmingselementen. Hier hangt echter een groot kostenplaatje aan vast.” Om dit te kunnen realiseren, lanceert de vzw een crowdfunding. “We dromen ervan om hiermee 20.000 euro op te halen. Donateurs willen we bedanken met vrijkaarten voor een aperitiefconcert of -lezing die we hier maandelijks gaan organiseren. Als project afgerond is, krijgt men ook een uitnodiging voor de bedankingsreceptie.”

Uitbreiding site

Er staan trouwens nog grote plannen op stapel voor de Prospersite. De gemeente is volop bezig met de aankoop van de aangrenzende Vollemanschuur en het middenplein. Er wordt onder meer gedacht aan de inrichting van een horecapunt en een educatief centrum. Op het middenplein kan een zomerbar uitgebaat worden of kunnen er marktjes met streekproducten plaatsvinden. Er moeten wel eerst Europese subsidies in de wacht gesleept worden voor de restauratiewerken.

Maandelijks Polderapero

Op zondag 24 april zal er een eerste Polderapero plaatsvinden om 11 uur. Het thema van deze lezing is het doctoraatsonderzoek ‘De rurale middenstand in Doel, 1614-1900’ van Wout Van de Sompele. De inkomprijs hiervoor is 10 euro, reserveren hoeft niet en je krijgt er ook nog een aperitief bij. Donaties voor de crowdfunding kunnen gestort worden op de rekening BE81 7360 2057 9424 (Prospersite Onthaalpoort vzw) met vermelding van naam en adres.

Volledig scherm Prosperhoeve maalderij © Kristof Pieters

Volledig scherm Prosperhoeve maalderij © Kristof Pieters