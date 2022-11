Vuur- en lichtanimatie in het spoor van Sint-Maarten

Op het centrale plein voor het kasteel is er plaats voor een hapje en een drankje. Met uw eigen lichtje zorgt u voor nog meer sfeer. Al wie met de fiets of te voet komt, hoeft zich alvast geen zorgen te maken over parkeren. De wandeling neemt ongeveer anderhalf uur in beslag en er is een vrij vertrek tussen 18 en 20 uur. Onderweg zijn er de spectaculaire lichtinstallaties en vuuranimaties van Sacred Places maar ook vuurzwaardgevechten van de Ridders van Pendragon. Straattheater is er ook met Close-Act en hun mysterieuze begeleiders en Theater Tol die hun zwevende bruiden begeleiden op melodieën van over heel de wereld. Doorlopend kan men in het kasteel ook de toekomst laten voorspellen bij Madame Romina. Le Juicebox Ah Oui brengt France chansons die deel uitmaken van het collectieve geheugen. Meneer Zee tot slot brengt met zijn gevleugelde Sjieken Bak magische kamishibai-verhalen. Het kasteelpark is geopend van 18 tot 22 uur