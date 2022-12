Vrouw met glas te veel op rijdt auto en daarna gevel van huis aan

Rupelmonde Chiro en Scouts zien jarenlang geduld beloond met fraaie nieuwe jeugdloka­len

Bijna vier jaar lang waren ze gehuisvest in een tijdelijk containerdorp maar binnenkort kunnen de 250 leden van Chiro en Scouts ravotten in een fraaie nieuwbouw. Het is alleen nog wachten op groen licht van OVAM om de aanpalende oude stortplaats te saneren. Het ontwerp, waarbij de jeugdlokalen werden geïntegreerd in de groene omgeving, kan op heel wat bijval rekenen.

19 december