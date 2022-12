Vrienden van Josef (34), die anoniem graf kreeg, starten crowdfunding om hem waardige rustplaats te geven: “Want niemand verdient anoniem te gaan”

BeverenEnkele vrienden van de 34-jarige Josef Amankwaah uit Beveren zijn een crowdfunding gestart om hem een waardige rustplaats te geven. Terwijl hij hier als vermist was opgegeven werd Josef in een anoniem graf begraven in Nederland. “Josef bevond zich in een zeer donkere periode van zijn leven maar zo’n einde verdiende hij niet”, klinkt het.

Op zondagochtend 2 oktober werd Josef levenloos uit het water gevist aan het Damrak in Amsterdam. Omdat hij niks op zak had, kon de Nederlandse politie hem niet identificeren. Er werden verschillende opsporingsberichten verspreid maar zonder resultaat. Het enige aanknopingspunt was een T-shirt van de Rode Duivels. Zijn vrienden kwamen intussen te weten dat Josef een week voor zijn dood de wedstrijd Nederland-België bijwoonde in de Johan Cruijf-Arena.

Buikgevoel

“Daarna is het stil geworden”, getuigen ze. “Alle berichten bleven onbeantwoord, ook die van zijn beste vrienden.” Gladys Opoku en Ellen Maes trokken op 21 oktober naar de politie. “Daar heeft men echter een zeer passieve houding aangenomen. Josef stond intussen gekend voor zijn zwaar druggebruik en men nam aan dat hij naar Nederland was gevlucht. Hier waren immers enkel schulden. Dat was allemaal geen geheim voor zijn vrienden maar ons buikgevoel zei dat er meer aan de hand was. Josef verdween wel eens vaker even van de radar maar hij zou nooit zomaar alle contact verbreken.”

Ultieme oproep

Pas toen Inge Moorthamer, zijn ex-partner en moeder van zoontje Simo, op 2 november ook melding ging maken bij de politie, werd het als onrustwekkende verdwijning beschouwd. Maar zelfs dan werden er geen grote middelen tegenaan gegooid. Een opsporingsbericht is er nooit verspreid. Een doorbraak kwam er pas toen de Nederlandse politie zelf een ultieme oproep deed naar getuigen en meer details verspreidde over het gevonden lichaam. Josef lag echter toen al in een anoniem graf in Amsterdam.

Volledig scherm Josef werkte vroeger als stuurman in de binnenscheepvaart © rv

Crowdfunding

“En dat verdient niemand”, vinden zijn vrienden Mike Rooms, Gladys Opoku, Bryan Bultheel, Dave Wielandt, Melissa Cools en ex Inge Moorthamer. Ze zijn nu een inzamelactie gestart om hem een waardige rustplaats te geven. “We willen hem uit de anonimiteit halen maar ook zijn achtergebleven zoontje Simo (7) een duwtje in de rug geven. Aangezien Josef zich in een zeer donkere periode van zijn leven bevond, laat hij helaas niks achter dan verdriet. Alle steun is dus welkom want de kosten voor een begrafenis en grafzerk kunnen oplopen tot ettelijke duizenden euro’s.”

Afscheidsdrink

Op zaterdag 17 december organiseren de vrienden ook een afscheidsdrink voor Josef in het Freethielstadion. Velen kennen Josef immers vooral uit zijn voetbalverleden, eerst bij Svelta Melsele en later bij de liefhebbersploeg VK Frema. “De drugs hebben veel kapot gemaakt maar wij zullen Josef in de eerste plaats herinneren als een goedlachse kerel met een gouden hart. In de laatste fase van zijn leven had hij nog maar met weinig mensen contact maar er was ook een periode dat hij een enorm netwerk van vrienden had. Die willen we nu de kans geven om nog eens samen te komen, op Josef te klinken en hem met veel liefde te herdenken.”

De afscheidsdrink gaat door op zaterdag 17 december van 18 tot 21 uur in zaal C op de 2e verdieping. Van elke consumptie gaat er bovendien een deel naar de steunactie voor Josef.

Meer info:

Volledig scherm Josef Amankwaah © rv

