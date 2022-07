Vrachtwagenchauffeur Pascal (55) overleden nadat hij onwel wordt achter het stuur: “We verliezen één van onze loyaalste medewerkers”

Linkeroever/Verrebroek/StekeneEen vrachtwagenchauffeur is donderdag overleden nadat hij onwel werd achter het stuur op het knooppunt Sint-Anna Linkeroever. Voor de 55-jarige Pascal Verbruggen kon geen hulp meer baten. Hij overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. Bij het bedrijf Remo-Frit uit Verrebroek is de verslagenheid groot. “Pascal was een van onze beste en loyaalste chauffeurs.”

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de werf van de Oosterweelwerken aan het knooppunt Sint-Anna Linkeroever. Getuigen zagen hoe de vrachtwagen plots afweek van zijn rijstrook en een aantal betonnen jerseys en een verlichtingspaal ramde. Daarna ging de truck in de schaar en kwam deze dwars over de rijbaan tot stilstand. Passanten snelden de bestuurder ter hulp, maar de man lag levenloos in zijn stuurcabine. De opgeroepen hulpdiensten ondernamen nog een reanimatiepoging, maar er kon jammer genoeg geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse.

Zware verkeershinder

Door het ongeval was de rijbaan richting Zelzate volledig versperd. Heel wat mensen, waaronder veel toeristen die richting kust trokken voor het verlengde weekend, kwamen daardoor een hele tijd vast te zitten. Na ruim een uur kon door de brandweer een doorgang gemaakt worden via de berm naast de rijbaan zodat de gestrande bestuurders langs het ongeval konden passeren. Ondertussen had de politie de rijbaan al afgesloten ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-West om het verkeer om te leiden via de E17 richting Gent. Ook in de andere rijrichting op het knooppunt Sint-Anna werd een rijstrook afgesloten richting Antwerpen doordat enkele betonblokken van de middenberm verschoven waren. De takelwerken zullen nog een hele tijd in beslag nemen.

Trouwe medewerker

Bij het aardappelverwerkend bedrijf Remo-Frit uit Verrebroek wordt aangeslagen gereageerd op het ongeval. Het slachtoffer is de 55-jarige Pascal Verbruggen uit Stekene. Hij was sinds 2014 in dienst van Remo-Frit. “Pascal was op terugweg van een levering gekoelde aardappelproducten en bijna terug bij het bedrijf toen het gebeurde”, zegt algemeen directeur Wim Lannoey. “Pascal was een plichtsbewuste en trouwe medewerker waar we altijd op konden rekenen. Remo verliest hierbij niet enkel een topchauffeur maar vooral een zeer goeie collega. Gans het bedrijf is in diepe rouw na dit plotse verlies.” Ook Jozef Van Remoortel, stichter van Remo-Frit en ondervoorzitter van Waasland-Beveren, reageert bedroefd op het nieuws. “Pascal was één van onze beste krachten.”

Hartstilstand

Volgens de eerste vaststellingen overleed Pascal Verbruggen aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij laat een vrouw en kinderen achter.

