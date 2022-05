Vrachtwagenbestuurder levensgevaarlijk gewond na kop-staartaanrijding in file op E17

Op de autosnelweg is er al de hele dag zware hinder nadat er ’s ochtends twee rijstroken in Burcht werden afgesloten voor noodherstellingen. In de staart van de file deden zich twee ongevallen voor. Bij een eerste kop-staaraanrijding vielen er gelukkig geen gewonden. Het tweede ongeval eiste een zwaardere tol. Een Belgische chauffeur van een koelwagen reed achteraan in op een Litouwse truck. De brandweer had een half uur nodig om de man uit het wrak te bevrijden. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Door het ongeval, dat gebeurde aan de uitvoegstrook van de oprit Haasdonk, was er één rijstrook versperd.