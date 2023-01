Vrachtwagen verliest oplegger met 13 ton zware machine die vervolgens in middenberm van E34 belandt

Bij het ongeval vielen er geen gewonden maar de materiële schade was aanzienlijk. De chauffeur van de vrachtwagen kon zijn voertuig honderd meter veilig tot stilstand brengen. Het gaat om een zelfstandige die na een klus in Sint-Truiden op weg was naar huis met een stoommachine om potgrond voor de tuinbouw te stomen. De machine raakte door de klap nagenoeg volledig vernield. Volgens de eerste vaststellingen brak de as, waarmee de aanhangwagen vasthing, gewoon af. Voor de takeling van de machine moest een grote kraan ter plaatse komen. De E34 was urenlang afgesloten in de richting van Knokke. Het verkeer richting Kust moest de snelweg verlaten via de R2 en omrijden via de Waaslandhaven om langs de N451 terug de E34 op te rijden ter hoogte van Vrasene. In de andere rijrichting was slechts één rijvak vrij. Tegen 1.30 uur was het wrak getakeld en was er terug normaal verkeer mogelijk.