Vrachtwagen vat vuur bovenop brug over E34

De vrachtwagen, geladen met graan, was al olie aan het verliezen. Bovenop het viaduct over de E34 ontstond er plots ook brand aan de trekker. Die ging volledig in vlammen op. De brandweer van de posten Melsele en Sint-Gillis-Waas kwamen ter plaatse om te blussen. Door het ongeval was er vanaf 15 uur zware verkeershinder op en rond de verkeerswisselaar. De rijbaan was een tijdlang in beide richtingen volledig afgesloten. De afhandeling van het ongeval nam enkele uren in beslag. Pas tegen 18 uur was de truck getakeld.