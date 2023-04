Vrachtwagen belandt na klapband tegen middenberm op E17 in Haasdonk

Tientallen jonge bomen ten dode opgeschre­ven na vandalisme: “Zo zal de strijd tegen de klimaatop­war­ming nog lang duren”

Een onbekende heeft in de Oude Kerkstraat en Gauwstraat in Bazel de schors weggehaald aan de voet van tientallen jonge bomen. Door het zogenaamd ‘ringen’ zijn de bomen ten dode opgeschreven, want de groeilaag is vernietigd en de sapstroom onderbroken. Natuurvereniging Kruin veroordeelt het vandalisme. Vermoedelijk gaat het om een landbouwer uit de buurt, maar voorlopig ontbreekt elk bewijs.