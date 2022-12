Vraag naar extra puntverlichting na ongeval op oversteekplaats De Beuken

Kruibeke RESTOTIP. Aperitie­ven in de lounge en rijkelijk tafelen in huiskamers­feer bij Somnium

Kruibeke is sinds kort een restaurant rijker met Somnium. Het voormalige dorpscafé De Klok onderging een metamorfose en is nu een intieme eetgelegenheid waar men kan tafelen in huiskamersfeer. Een maand na de opening is het tijd voor een test.

