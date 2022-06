Voor elfde jaar op rij een record aan tewerkstelling in Waaslandhaven: “Maar zonder extra grond dreigt groei te stoppen”

Globaal genomen is er een groei van de tewerkstelling maar de MLSO stelt we verschillende tendensen vast. Zo steeg het aantal havenarbeiders met 410 maar zakte wel het aantal uitzendkrachten met 373. “De groei situeert zich ook vooral in de logistieke tewerkstelling in het Beverse deel van de Waaslandhaven”, zegt Van de Putte. “In het Zwijndrechtse deel zien we voor het derde jaar op rij een daling. Hier gaat het vooral om industriële tewerkstelling. Bedrijven investeren minder en er zijn ook weinig uitbreidingsmogelijkheden.”

Quote Het voorbije jaar was er vraag naar 100 ha aan grond en we hebben welgeteld nul ha in concessie kunnen geven. Er is gewoon niks meer. Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO

Er is ook een nijpend tekort aan gronden in de Waaslandhaven en dat dreigt een rem te zetten op de verdere groei. “Het voorbije jaar was er vraag naar 100 ha aan grond en we hebben welgeteld nul ha in concessie kunnen geven”, schetst Boudewijn Vlegels het probleem. Er zijn wel plannen maar die waren gekoppeld aan de havenuitbreiding en dat proces liep door een procedureslag veel vertraging op. Het grootste project is gepland voor Zwijndrecht. Daar wil men tegen midden 2024 werk maken van De Bieshoek, een 75 ha groot park voor industriële logistiek. “Al negen geïnteresseerde bedrijven hebben zich hiervoor intussen al aangemeld”, vervolgt Vlegels. Intussen probeert MLSO een aantal restgronden te activeren. “In totaal gaat het om zo’n 50 ha. Het zijn gronden die versnipperd liggen over de hele haven. We gaan de natuurwaarde wel telkens moeten compenseren buiten het havengebied.”

In Zwijndrecht wil MLSO tegen 2024 een nieuwe zone voor industriële logistiek ontwikkelen van 75 ha.

Quote Vroeger hadden we één crisis om de tien jaar te bedwingen, nu om de paar maanden Guy Janssens, Port of Antwerp-Bruges

Ook aan de containerterminals zit men aan zijn limieten. Het voorbije jaar was er zelfs een lichte achteruitgang. “Enerzijds door plaatsgebrek maar ook de toegenomen prijzen zijn een oorzaak”, zegt Guy Janssens van Port of Antwerp-Bruges. “Vroeger werd alles wat in een container kon, er ook in gestoken. Nu is het transport soms duurder dan de waarde van de lading. Het verschepen van een container van Shanghai naar Antwerpen kostte vorig jaar 1.500 dollar, nu 15.000 dollar.” De trafieken hadden ook te lijden onder de opeenvolgende crisissen. “Er was de Brexit, de blokkade van het Suezkanaal en natuurlijk covid. Ook nu nog gooit China soms van de ene op de andere dag een haven dicht. De oorlog in Oekraïne en het embargo speelt ons eveneens parten want Rusland is toch onze vijfde belangrijkste handelspartner. Vroeger hadden we één crisis om de tien jaar te bedwingen, nu om de paar maanden.”

Groenste industriegebied van Vlaanderen

MLSO en Port of Antwerp-Bruges moesten het voorbije jaar dus erg flexibel en creatief zijn. Wat de toekomst betreft van de Waaslandhaven: die moet vooral duurzamer worden met aandacht voor de klimaattransitie. Zo gaat het Logistiek Park Waasland het groenste industrieterrein van Vlaanderen worden. In en rond de bedrijvenzone komt maar liefst 29 ha groen. “We zien zelfs al vogels broeden in de wadi waar we regenwater bufferen”, klinkt het opgetogen. “Maar dat groen is niet alleen natuur. Er is ook plaats voor recreatie met fietspaden en picknickbanken. Binnenkort start zelfs de aanleg van een Finse looppiste. Werknemers kunnen dan gaan sporten tijdens de lunchpauze.” Er wordt ook geïnvesteerd in groene energie. De eerste twee windturbines in Zwijndrecht bij het bedrijf DEME zijn operationeel. Er komen er in totaal 8 nieuwe wat het totaal in de Waaslandhaven op 29 windmolens brengt.

Er staan intussen al 29 windmolens verspreid over de Waaslandhaven

Volledig scherm © MLSO

Volledig scherm © MLSO

