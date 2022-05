Voka: “Fusiegemeenten zijn ondernemingsvriendelijker”

“We stellen vast dat de helft van de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners geen ambtenaar economie heeft. Grotere gemeenten daarentegen hebben altijd een ambtenaar die zich toelegt op economische ontwikkeling”, zegt secretaris-generaal Philippe Heyvaert. “Concreet vertaalt zich dat bijvoorbeeld in locatiebegeleiding voor nieuwe bedrijven of een actief beleid rond bedrijventerreinenmanagement. Maar het zit ook in kleinere zaken zoals een nieuwsbrief of bedrijfsbezoeken om de relatie met haar ondernemers te onderhouden.”

Voka benadrukt dat niet enkel de lokale economie zijn voordeel doet bij een fusie. Tot eind 2023 verbindt de Vlaamse overheid zich ertoe om bij fusies een deel van de schuldenlast van de gemeente over te nemen. “Schuld die verdwijnt is geld dat vrijkomt om te investeren in de ondernemingen maar ook in de burgers”, klinkt het. Een fusie tussen Lokeren en Moerbeke zou zo’n 25 miljoen euro opleveren, ofwel 500 euro per inwoner. Hierdoor zou de fusiegemeente waarschijnlijk schuldenvrij van start gaan. Een fusie tussen Kruibeke en Beveren betekent een verlaging van de schuldenlast met 33 miljoen euro. De werkgeversorganisatie vraagt alle kleinere gemeenten in de regio daarom om een fusie minstens in overweging te nemen. “Het is nu het moment, want niemand kan zeggen of die schuldovername door Vlaanderen ook in de volgende legislatuur behouden blijft.”