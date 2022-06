Voetbalclub KSK Kieldrecht Swingt met nieuwe voorzitter

KSK Kieldrecht is goed op weg om een vaste waarde te worden in 2e provinciale. Het resultaat van een hardwerkend bestuur dat de jeugdwerking hoog in het vaandel draagt. Voorzitter Joris Cappaert zet nu een stapje opzij maar blijft wel actief in het bestuur. “Ik ben afkomstig uit Deinze en en altijd al voetballiefhebber in hart en nieren geweest”, vertelt hij. “Sinds ik samen met mijn vrouw in 2015 in Kieldrecht ben komen wonen, ben ik hevig supporter geworden van de plaatselijke club. Het is ook dankzij de club dat we ons zo snel konden integreren in het dorp.” De club staat nu voor enkele belangrijke jaren want er staat een verhuis op til van het centrum naar het nieuwe stadion aan Oud Arenberg. En in 2027 wordt ook het honderdjarig bestaan van KSK Kieldrecht gevierd, al is er nog wat discussie over het precieze oprichtingsjaar.