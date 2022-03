Vlinders & Co deelt taart uit op voorstelling Pop en Top: “Actie om publiek terug de weg te laten vinden”

“We doen dit naar aanleiding van 25 jaar samenwerking met CC Ter Vesten”, zegt Ronny Aelbrecht van figurentheater Vlinders & Co. “In onze reeks Pop en Top hebben we de voorbije jaren al heel wat poppen- en figurentheatergezelschappen mogen ontvangen. De Bloempothoeve uit Meerdonk sponsort met 25 taarten die we mogen verloten onder de aanwezige kinderen en er is een troostprijs voor alle anderen.”

De nieuwe reeks van Pop en Top verliep tot nog toe wel niet op rolletjes. “We moesten in het begin van het seizoen al twee voorstellingen annuleren om de gekende redenen. Nu mag er terug wat meer in de culturele sector maar het publiek moet wel zijn weg terugvinden. We halen namelijk amper 40% van de bezetting. Vorige maand waren er 90 van de 200 plaatsen bezet voor een topvoorstelling, en met toen reeds vrij soepele maatregelen. Wat neerkomt op een financieel verlies. Voor een klein gezelschap, dat de laatste twee jaar vecht om niet failliet te gaan, zijn dit geen leuke cijfers. We blikken met heimwee terug op de jaren dat we oogluikend toestonden dat er wat meer kinderen kwamen dan het voorziene maximumaantal. Het is begrijpelijk dat mensen heel voorzichtig zijn na de voorbije vloedgolf van al dan niet terechte waarschuwingen en regels maar hopen dat ze toch snel de weg terugvinden.”

De voorstelling ‘Taart voor tijger’ start om 10.30 uur en vindt plaats in zaal Katholieke Kring in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. Tickets kosten 5 euro voor kinderen en 7 euro voor volwassenen. Reservatie verplicht via Rudy Van Driessche +32 486 17 73 05 of rudy.vd@outlook.com.

