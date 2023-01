Vlaams Verkeerscentrum weerlegt klachten na ongeval in Beverentunnel: “Snelheidsbeperking en tunneldosering waren in werking”

KalloNa het ongeval tussen twee vrachtwagens woensdag in de Beverentunnel kwamen er bij de redactie heel wat meldingen binnen over het systematisch negeren van het inhaalverbod door vrachtwagens. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum berust dit echter op een misverstand. Bij grote verkeersdrukte wordt het inhaalverbod namelijk automatisch opgeheven.

De voorbije jaren heeft het Agentschap Wegen en Verkeer al heel wat maatregelen genomen om de veiligheid op de R2 en in de Beverentunnel te verbeteren. Zo werd er trajectcontrole ingevoerd en een systeem van tunneldosering. Dit laatste houdt in dat bij filevorming in of net na de tunnel het aantal beschikbare rijstroken tijdelijk beperkt wordt om de staart van de file uit de tunnel te halen. Na het ongeval van woensdag waren er meldingen dat de dynamische verkeersborden een snelheidslimiet toonden van 100 km/uur.

Volgens Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum, klopt dit echter niet. “We hebben de camerabeelden bekeken en bijna de hele dag door was er een snelheidsbeperking van 50 km/uur. Door de werken aan het viaduct in Merksem is de drukte op de R2 veel groter dan normaal. De snelheidslimiet wordt bepaald op basis van data van meetlussen in het wegdek. Op het moment van het ongeval was trouwens ook de tunneldosering van kracht. We kunnen ons niet uitspreken over de oorzaak van het ongeval van woensdag maar wel zeggen dat alle veiligheidssystemen perfect functioneerden.”

Dynamisch inhaalverbod

Dat sommige chauffeurs zich boos maakten over het negeren van het inhaalverbod voor vrachtwagens berust volgens Bruyninckx op een misverstand. “De maximumsnelheid op de R2 bedraagt 100 km/uur en op dat moment is er inderdaad een inhaalverbod voor vrachtwagens boven de 3,5 ton van kracht. In periodes van grote verkeersdrukte wordt dat inhaalverbod in bepaalde zones opgeheven en tegelijkertijd de toegelaten maximumsnelheid verlaagd. Dat wordt ook zo aangeduid op de dynamische signalisatie boven de snelweg.”

De enige plek waar het inhaalverbod blijft gelden is in de tunnel zelf. “Daar is namelijk een doorlopende witte lijn aangebracht zodat chauffeurs niet van rijstrook kunnen veranderen. Die maatregel kwam er omdat de afrit Waaslandhaven-Noord vlak achter de tunnelkoker ligt.”

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal het nog tot eind deze week uitzonderlijke druk blijven op de R2 door de werken aan het viaduct van Merksem. Gezien op langere termijn kan men echter vaststellen dat de gedane ingrepen wel effect hebben. De voorbije twee jaar is het aantal ongevallen in de Beverentunnel namelijk gevoelig gedaald. Enige kanttekening daarbij is dat ook corona daar nog een invloed op had.

